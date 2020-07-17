Нетривиальная верстка с кучей анимации

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок3017 просмотров

Верстка и объяснение к ней в описании файлов

Если сработаемся, дальше необходимо будет верстать весь сайт

5 лет назад
impikassoo
Игорь 
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Заявки фрилансеров

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