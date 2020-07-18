Сверстать главную страницу указанного сайта

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Завершен35 заявок1042 просмотра

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5 лет назад
Cherces
Адам 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Svyato
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$14
1 день
Большой и непростой проект, все сделал в срок и очень качественно, рекомендую!!!
Очень приятно было работать! Заказчик очень адекватный и приятен в общении. Однозначно рекомендую как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

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