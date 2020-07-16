Докончить анимацию с версткой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки601 просмотр

В архиве вся верстка.

Работает некорректно.

Нужно докончить и сделать анимацию полностью адаптивной.

Для хорошего специалиста работа на 2 часа.

Должно быть готово сегодня.

Верстка нужна только для мобильных устройств

Вот вариант каким должен быть проект тут.

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