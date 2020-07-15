Верстка на OpenCart

Здравствуйте!

Не пугайтесь объема ТЗ, расписал стандартный функционал работы интернет магазина, чтобы не возникало вопросов при работе)

Так же не стоит боятся кол-ва страниц, большинство блоков повторяются, т.е достаточно сверстать и посадить главную, а уже из главной все блоки практически дублируется на остальных страницах).

Фильтр и тегирование (модули) будут покупаться мной. Т.е Вам практически остается сверстать и сделать обычный функционал магазина.

Все моменты обсуждаемы.

ТЗ и макеты для ознакомления: drive.google.com/drive/folders/1o_kucQR4FSC-pTTpE3v1VrATFLgMw4Fm

Чтобы не попасть в спам, обязательно ознакомьтесь с ТЗ и макетами, и только потом отвечайте пожалуйста на проект.

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