Адаптивно сверстать сайт, админ.панель не требуется Сверстать с простенькими анимациями, например, на границе каждого экрана есть стрелочка, ее нужно анимировать, чтобы было понятно, что нужно листать вниз. Скрол дожен быть поэкранный на десктопе ...
Верстка на OpenCart
Здравствуйте!
Не пугайтесь объема ТЗ, расписал стандартный функционал работы интернет магазина, чтобы не возникало вопросов при работе)
Так же не стоит боятся кол-ва страниц, большинство блоков повторяются, т.е достаточно сверстать и посадить главную, а уже из главной все блоки практически дублируется на остальных страницах).
Фильтр и тегирование (модули) будут покупаться мной. Т.е Вам практически остается сверстать и сделать обычный функционал магазина.
Все моменты обсуждаемы.
ТЗ и макеты для ознакомления: drive.google.com/drive/folders/1o_kucQR4FSC-pTTpE3v1VrATFLgMw4Fm
Чтобы не попасть в спам, обязательно ознакомьтесь с ТЗ и макетами, и только потом отвечайте пожалуйста на проект.
В начале сообщения пишите: Здравствуйте! Я 100% справлюсь с Вашим заданием!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сверстать страницы сайта, некоторые еще не до конца проработаны, нет версии для планшета, но основные моменты проработаныHTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Вы должны обладать дизайнерским навыком, что бы создать и сверстать сайт на технологии webflow для компании, которая занимается доставкой и продажей упаковки. У вас должны быть живые рабочие примеры сайтов на вебфлоу.HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Полный аудит тут то что нужно сделать https://drive.google.com/file/d/1qWFv6eY3NbKqbcM4X3ysMRp_I9VXpdC6/view?usp=sharing Прошу писать реальную цену и сроки. Бюджет у меня не большой.Завершен5 лет назад
- $140
Со структурой можно ознакомится через макеты. https://yadi.sk/d/y5KfZ1bXcuTjtg Верстка есть!! Только программная часть от вас + самые простые правки по верстке вдруг возникнут. Верстку уже скину исполнителю. Оплата за работу - 10000 руб. Плюс ...Завершен5 лет назад
- $5
движок диафан, подробности в личкуЗавершен5 лет назад
Требуется качественно и быстро сверстать транспортный сайт на laravel, добавить платежный и смс шлюз, сделать генератор счетов, алгоритм расчёта стоимости, профиль пользователя.HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Адаптивно сверстать 1 страницу. Срок 1-2 дня. Макет прилагаю. От вас стоимость.Завершен5 лет назад
Нужна адаптивная Pixel perfect верстка высокого качества, использовать препроцессоры. Показывайте свои лучшие работы. Нужен только профессионал!HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад