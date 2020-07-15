Транспортный сайт с алгоритмом на laravel

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок2904 просмотра

Требуется качественно и быстро сверстать транспортный сайт на laravel, добавить платежный и смс шлюз, сделать генератор счетов, алгоритм расчёта стоимости, профиль пользователя.

Laravel
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Заявки фрилансеров

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