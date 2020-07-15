Сверстать Landing Page

Задача, сделать верстку сайта.

Описание:

Есть уже сверстанный сайт на tilda он является ТЗ

нужно полностью все повторить и скопировать наполнение от туда. (модальные окна, табы, подсказки, коды метрики и все остальное)

На тильде, этот сайт работает отвратительно, поэтому приняли решение

верстать традиционно.

Есть исходник фигмы (Если нужны картинки отступы и тд. Там наполнение не совпадает)

За деталями проекта пишите в Л/C