Сверстать Landing Page

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Закрыт46 заявок3263 просмотра

Задача, сделать верстку сайта.

Описание:

Есть уже сверстанный сайт на tilda он является ТЗ

нужно полностью все повторить и скопировать наполнение от туда. (модальные окна, табы, подсказки, коды метрики и все остальное)

На тильде, этот сайт работает отвратительно, поэтому приняли решение

верстать традиционно.

Есть исходник фигмы (Если нужны картинки отступы и тд. Там наполнение не совпадает) 

За деталями проекта пишите в Л/C

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