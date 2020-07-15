На трех сайтах: https://posm.market/ https://pravilopareto.ru/ https://zakaz-oboi.ru/ Требуется переверстать хэдер и футер таким образом, чтобы оставался только один телефонный номер. При этом в админке должна быть возможность переключиться на отображение хэдера ...
Сверстать Landing Page
Задача, сделать верстку сайта.
Описание:
Есть уже сверстанный сайт на tilda он является ТЗ
нужно полностью все повторить и скопировать наполнение от туда. (модальные окна, табы, подсказки, коды метрики и все остальное)
На тильде, этот сайт работает отвратительно, поэтому приняли решение
верстать традиционно.
Есть исходник фигмы (Если нужны картинки отступы и тд. Там наполнение не совпадает)
За деталями проекта пишите в Л/C
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