Добавить в шапку иконки по аналогии (WP)

На http://mos-radius.ru/ (вордпресс) в шапке есть иконка на инстаграм. Надо добавить правее такие же по стилю иконки-ссылки дляwhatsup и telegram (возможные приложил).

Соответствующие ссылки:

https://wa.me/79261551602

http://t.me/tonylatony

Убедиться, что в мобильной версии также всё ок.