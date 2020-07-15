Добавить в шапку иконки по аналогии (WP)

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок336 просмотров

На http://mos-radius.ru/ (вордпресс) в шапке есть иконка на инстаграм. Надо добавить правее такие же по стилю иконки-ссылки дляwhatsup и telegram (возможные приложил).

Соответствующие ссылки:

https://wa.me/79261551602

http://t.me/tonylatony

Убедиться, что в мобильной версии также всё ок.

WordPress
5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
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год назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
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Escrow
Как всегда классное, изящное решение.
Сотрудничаем не первый раз, задачи понятные, простые, а проверка и оплата молниеносная :)

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