Доработка верстки 10 страниц десктоп, планшет мобилка.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки1083 просмотра

Нужно разверстать 10 страниц уже имеющегося проекта, часть из них новые часть переделка старых страничек. есть как новые псд, так и псд и хтмл этого проекта. Пишите сроки и сумму в рублях.

5 лет назад
dweb077
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

frizz
22 года
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2 месяца назад
5 лет назад
$45
3 дня
Escrow
Верстка была выполнена в срок и с хорошим качеством. Хорошая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество и быструю обратную связь! Благодарен за быструю оплату. Очень понравилось с вами работать. Рекомендую!

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