Реклама на изображении посредством jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки2596 просмотров

Требуется написать что-то подобное — https://gallery.astraone.io/examples/mercedes_inimage2/

На пару секунд вся картинка перекрывается рекламным блоком, после чего появляется баннер в 25 % по нижнему краю, по наведению на баннер возвращается рекламный блок во всю картинку, при скролле страницы и исчезновению картинки с экрана, всплывает небольшой баннер поверх контента страницы.

Реклама должна накладываться на выбранную картинку посредством jQuery и масштабироваться в зависимости от размера картинки, как в случае вышеупомянутого примера.

То есть на выходе должно получиться нечто подобное, только с большим количеством элементов:

См. https://www.film.ru/movies/evropa-0 (большая картинка в блоке "Кадры")

jQuery
5 лет назад
cmedia-online
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