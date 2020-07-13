Здравствуйте! Нужна верстка сайта с последующей интеграцией на wordpress
Реклама на изображении посредством jQuery
Требуется написать что-то подобное — https://gallery.astraone.io/examples/mercedes_inimage2/
На пару секунд вся картинка перекрывается рекламным блоком, после чего появляется баннер в 25 % по нижнему краю, по наведению на баннер возвращается рекламный блок во всю картинку, при скролле страницы и исчезновению картинки с экрана, всплывает небольшой баннер поверх контента страницы.
Реклама должна накладываться на выбранную картинку посредством jQuery и масштабироваться в зависимости от размера картинки, как в случае вышеупомянутого примера.
То есть на выходе должно получиться нечто подобное, только с большим количеством элементов:
См. https://www.film.ru/movies/evropa-0 (большая картинка в блоке "Кадры")
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