Здравствуйте. Нужна качественная верстка для онлайн казино. Всего около 14 страниц
Добавить код + Фавиконку
Есть самописный лендинг https://prazdnikilux.ru
1. Нужно добавить подтверждающий код для яндекс вебмастера
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Добавьте в код главной страницы вашего сайта (в раздел head) метатег:
Зайдите на главную страницу сайта и убедитесь, что метатег появился в HTML-коде страницы. В большинстве браузеров это можно сделать выбрав пункт «Исходный код страницы» в контекстном меню. На некоторых сайтах обновление мета-тегов может занимать несколько минут.
Нажмите кнопку «Проверить» после того, как метатег появится.
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2. Добавить фавиконку на лендинг и на сайт
на лендинге (https://prazdnikilux.ru) она сейчас есть в браузере, но нет в выдаче яндекса
важно: фавиконка должна быть не пиксельнрой в устройствах эпл
на сайте https://prazdnikon.ru есть в выдаче, но пиксельная на эпл http://joxi.ru/gmvN0azHv37qDm
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т.е. фавиконки нужно добавлять по всем правилам - загрузить ее на сайт и т.д.
сама картинка в хорошем качестве есть
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бюджет скромный так как задачи достаточно простые
200 руб
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в отклике укажите наиболее быстрый способ связи с Вами, желательно телеграмм или вотсап
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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