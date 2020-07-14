Добавить код + Фавиконку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок326 просмотров

Есть самописный лендинг https://prazdnikilux.ru

1. Нужно добавить подтверждающий код для яндекс вебмастера 

=====

Добавьте в код главной страницы вашего сайта (в раздел head) метатег:

Зайдите на главную страницу сайта и убедитесь, что метатег появился в HTML-коде страницы. В большинстве браузеров это можно сделать выбрав пункт «Исходный код страницы» в контекстном меню. На некоторых сайтах обновление мета-тегов может занимать несколько минут.

Нажмите кнопку «Проверить» после того, как метатег появится.

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2. Добавить фавиконку на лендинг и на сайт

на лендинге (https://prazdnikilux.ru) она сейчас есть в браузере, но нет в выдаче яндекса 

http://joxi.ru/MAjaygZhxqnjG2

важно: фавиконка должна быть не пиксельнрой в устройствах эпл

на сайте  https://prazdnikon.ru есть в выдаче, но  пиксельная на эпл http://joxi.ru/gmvN0azHv37qDm 

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т.е. фавиконки нужно добавлять по всем правилам - загрузить ее на сайт и т.д.

сама картинка в хорошем качестве есть

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бюджет скромный так как задачи достаточно простые 

200 руб

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в отклике укажите наиболее быстрый способ связи с Вами, желательно телеграмм или вотсап

HTML
5 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Melnik0v
Андрей 
23 года
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$2
1 день
Escrow
Все быстро, четко и по дело, благодарю
Отличный заказчик, быстро и четко решили проблему.

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