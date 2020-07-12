Корректировка уже действующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки2033 просмотра

Добрый день. Нужен человек , который внесет правки на сайте в word pres. 

нужно сделать: 

1-вставить ссылки в кнопки 

2-подкорректировать контент 

3-поправить внешнее наполнение сайта(сделать так , чтобы кнопки располагались ровно) 

4-сделать кнопки кликабельными

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