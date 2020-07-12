Стили с шаблона Reboot не работают на страниц. сделан. через elementor

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка464 просмотра

Стили с шаблона Reboot не работают на страниц. сделан. через elementor

Нужно исправить сейчас.

Elementor
5 лет назад
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ахматкулов
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
104 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исправить html-верстку одного горизонтального меню. (css)

    Файл тут http://anekdotov.net/foma/ С помощью CSS исправить верстку 'menudown' так чтобы на десктопе ничего не изменилось, а на _всех_ мобильных устройствах элементы .menudown LI были бы отцентрированы (сейчас сдвинуты влево) ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций

    Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот.  Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать в элементоре первый экран лендинга

    Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга  https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия = это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm = что по факту ...

    Elementor
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка верстки интернет-магазина на движок

    Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом ...

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка блока для сайта на Wordpress

    Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки,   при пролистывании слайда,  соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доверстать лэндинг/сделать адаптив

    Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить.  (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • HTML-верстка сайта

    Задача: Сайт www.sbexpert.ru не доверстал один умелец Кирилл Яковлев (фрилансер, обитает здесь на Weblancer, деньги получил в полном объеме и стал скрываться...) Необходимо привести все в порядок. Есть макет https://www.figma.com/file/lfr9OdGM69P08h0XWD68uh/Landing-Page-1?node-id=0:1 Возьметесь?

    HTMLNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт

    $100

    ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!! Нужен сайт, один в один как mgsmebel.ru Со всем наполнением, можно без конструкторов, с возможностью редактирования всего сайта. CMS желательно выбирать WordPress + WooCommerce копирование ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт под ключ на WP

    Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP, обеспечить необходимый рабочий функционал: Верстка+ натяжкаперенос на хостинг+ подключение домена и ssl сертификат установка,калькулятор,подбор по параметрам в каталоге ( как тут https://zabor3d.ru/product-category/paneli/ )В дизайне этого блока нет, ...

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад