Сделать сайт под ключ на WP

Всем добрый день. Нужно добавить кнопку закрыть для окна. Кнопка открытия уже есть. Надо сделать, чтобы при нажатии на нее появлялся блок(он уже готов). И так же, после того, как сделаете кнопку закрытия, надо чтобы ...