Сделать сайт под ключ на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1786 просмотров

Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP, обеспечить необходимый рабочий функционал:

  • Верстка+ натяжка
  • перенос на хостинг+ подключение домена и ssl сертификат установка,
  • калькулятор,
  • подбор по параметрам в каталоге ( как тут https://zabor3d.ru/product-category/paneli/ )
    В дизайне этого блока нет, он должен располагаться слева в каталоге по типу как в ссылке
  • формы заявки и звонка (мы перезвоним за 28 сек).
  • наполнение - мы сами)
Алгоритм калькулятора тут https://docs.google.com/document/d/1DbN7Z038bO0Ovryld734NxgshSBPohPXJKlzKeCq4Bw/editДизайн тут: https://drive.google.com/drive/folders/11DtvXnkQZj0K0wBiVp4gtqUpex6Mp3XF

Бюджет до 15 000руб.

WordPress
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