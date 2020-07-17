Правки Opencart

На сайте http://digi.eurodir.ru/ нужно заполнить 2 страницы, а именно:

1. http://digi.eurodir.ru/kak-sdelat-zakaz.html - нужно поправить картинки. Сделать их адаптивными под любые устройства (мобильную версию можно включить в подвале по кнопке Перейти на мобильную версию сайта

2. http://digi.eurodir.ru/o-nas.html - заполнить страницу как на https://www.wildberries.ru/services/o-nas

Большой баннер можно оставить картинкой (которая уже стоит) и исключаем блок Наши награды, остальное добавляем, со всеми анимациями + так же адаптация