Правки Opencart

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки400 просмотров

На сайте http://digi.eurodir.ru/ нужно заполнить 2 страницы, а именно:

1. http://digi.eurodir.ru/kak-sdelat-zakaz.html - нужно поправить картинки. Сделать их адаптивными под любые устройства (мобильную версию можно включить в подвале по кнопке Перейти на мобильную версию сайта

2. http://digi.eurodir.ru/o-nas.html - заполнить страницу как на https://www.wildberries.ru/services/o-nas

Большой баннер можно оставить картинкой (которая уже стоит) и исключаем блок Наши награды, остальное добавляем, со всеми анимациями + так же адаптация

Opencart
5 лет назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Отличная работа. Спасибо!
Все хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Володимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад

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