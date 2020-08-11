Добрый день! Необходима качественная кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка 3 макетов Figma + верстка макетов мобильной версии. 2 макета имеют много элементов. Один макет - страница 404. ...
Сверстать и натянуть на WP
Добрый день. 1. Требуется сверстать небольшой лендинг и натянуть на WP + страницу блога добавить ( Все статьи). 2. Сделать минимальную анимацию блоков при скроле ( пример покажу ) 3. Анимировать появление цифер в блоке "О компании" 4. Сайт будет на 2-х языках. 5. При клике на кнопку подробнее будет открываться модальное окно с текстом http://prntscr.com/teoptj 6. Контент должен правиться в админке WP . 7. http://prntscr.com/teoqus добавить кнопку с формой обратной связи 8. При клике "Заказать звонок" будет открываться модальное окно с формой контактов. 9. Хедере должен ездить при скроле. 11. При клике на пункты меню сайт должен передвигаться на экран который нажали. 12. Добавить прелоадер ( его скину с сайта codepen)
Требования: соблюдать высокие показатели google page speed, адаптивность, высокое качество верстки без багов и ошибок в разных браузерах и на разных устройствах.
Мобильную версию предоставлю чуть позже. Некоторые экраны будут со слайдером http://prntscr.com/teow17 на мобильной версии для удобства.
Напишите цену и срок выполнения. Если есть какие то вопросы пишите. Спасибо.
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