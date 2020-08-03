Необходимо сделать карту, при наведении на часть объекта которой будет всплывать красивая подсказка с заголовком, текстом, ценой, ссылкой. Карта сделана картинкой, необходимо сделать всплывающие блоки при клике или наведении на части карты. ...
Сверстать лэндинг
Добрый день
Необходимо сверстать страницу по макету https://www.figma.com/file/EFg0Fv21W2CIlMV8jE9lPC/Untitled?node-id=0%3A1.
Срок - сегодня желательно
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