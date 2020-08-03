Сверстать лэндинг

  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок299 просмотров

Добрый день

Необходимо сверстать страницу по макету https://www.figma.com/file/EFg0Fv21W2CIlMV8jE9lPC/Untitled?node-id=0%3A1

Срок - сегодня желательно

Node.js
5 лет назад
guest_15942785891033
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

K_Kristina_24
Кристина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена в срок
Очень понимающий и приятный заказчик. Рекомендую!

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K_Kristina_24
Кристина 
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