Небольшие правки.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок291 просмотр

Нужно сделать небольшие правки на сайте.  Сайт самописный.

Точнее:

- Переделать главную страницу.

- Переверстать подвал сайта.

- Переделать пару блоков.

Все детали, макеты скину исполнителю. Уточняйте ваш телеграм. Новички приветствуются.(чужой код нужно понимать, если вы этого не умеете , работу не сможете сделать.)

5 лет назад
andrejpro
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

arthur_freelance
Артур 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Артур хорошо знает свое дело, выполнил все качественно и даже раньше сроков. Был всегда на связи, что очень облегчило работу с правками. Рекомендую данного исполнителя!
Хороший заказчик, есть грамотно поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
arthur_freelance
Артур 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Талантбек
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скопировать лендинг

    $15

    Скопировать простой лендинг. Все функции должны работать как в оригинале, код должен быть чист. Ссылка в прикрепленном файле

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Не копия , а переверстать! лендинг

    https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/ эту страницу. с формой и вставить блока 2 с другого сайта. Сроки до ночи .  Яндекс калькулятор не надо( вместо него вставим другой блок, простой на css)  Без репутации ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка на основании шаблона themeforest

    Есть шаблон интернет магазина themeforest  http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504 Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона. Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные) https://dropmefiles.com/IMVf0 ...

    Shopify
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить и закончить верстку

    $25

    Макет: Ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/1PKbQstvSUDrNlRr-sBC9iLc53wYiY04p Верстка: http://html.artfleur.info/wevb/ Задача доверстать внутярки без каталога. Поправить главную(укажу что) На странице товаров и услуг есть каталог. Его просто не верстать. ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить отображение картинок

    Здравствуйте на сайте vitaxi ru на главной странице перестали показываться картинки некоторые но при этом в режиме редактора и под учеткой админа все есть. Word Press  Связь только телеграмм или вотсап !!! ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Небольшая верстка

    Приветствую! Скопировали Ленд, некорректно работает форма обратной связи. Можете туда гугл форму присоединить, чтобы данные собирать? Спасибо

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад