Не копия , а переверстать! лендинг

Шикарно что попался на Геннадия ) Сделал все быстро, красиво с моими правками( просил много чего поменять, уже после тз))) Работа на высшем уровне с соблюдением всех стандартов. Спасибо! Может еще и пивца вместе выпьем , когда буду у вас или вы в минске))