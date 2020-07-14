Не копия , а переверстать! лендинг

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Завершен6 заявок289 просмотров

https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/

эту страницу. с формой и вставить блока 2 с другого сайта. Сроки до ночи . 

Яндекс калькулятор не надо( вместо него вставим другой блок, простой на css) 

Без репутации можете не отзываться на заказ. Мне надо точно сделать, а не потратить время зря

CSS
5 лет назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Шикарно что попался на Геннадия ) Сделал все быстро, красиво с моими правками( просил много чего поменять, уже после тз))) Работа на высшем уровне с соблюдением всех стандартов. Спасибо! Может еще и пивца вместе выпьем , когда буду у вас или вы в минске))
оплата в срок+премия, рекомендую

Заявки фрилансеров

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