Верстка на основании шаблона themeforest

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок1339 просмотров

Есть шаблон интернет магазина themeforest 

http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504

Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона.

Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные)

https://dropmefiles.com/IMVf0

Иными словами необходимо на существующий шаблон натянуть эти JPG.

Дизайн оттрисовывался не профессионалом, поэтому отступления от JPG будут и приветствуются. Для этого и используется шаблон чтобы использовать готовые библиотеки чтобы финальная версия оказалась лучше, чем предоставленный дизайн. Поэтому до пикселов нет необходимости следовать дизайну. Иконки можно другие, поля ввода использовать более красивые, и т.д. Баннеры и картинки товаров тоже нет необходимости переносить один в один. На дизайне нет многих элементов которые должны быть, например иконки на товаре добавить в сравнение, галерея картинок товаров on hover и тд. В общем нужно просто подогнать шаблон под этот дизайн. 

Shopify
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hirurg06
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