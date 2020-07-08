Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим. В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости)
Верстка на основании шаблона themeforest
Есть шаблон интернет магазина themeforest
http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504
Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона.
Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные)
Иными словами необходимо на существующий шаблон натянуть эти JPG.
Дизайн оттрисовывался не профессионалом, поэтому отступления от JPG будут и приветствуются. Для этого и используется шаблон чтобы использовать готовые библиотеки чтобы финальная версия оказалась лучше, чем предоставленный дизайн. Поэтому до пикселов нет необходимости следовать дизайну. Иконки можно другие, поля ввода использовать более красивые, и т.д. Баннеры и картинки товаров тоже нет необходимости переносить один в один. На дизайне нет многих элементов которые должны быть, например иконки на товаре добавить в сравнение, галерея картинок товаров on hover и тд. В общем нужно просто подогнать шаблон под этот дизайн.
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