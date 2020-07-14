Сверстать сайт, натянуть на wordpress, настроить формы обратной связи.

Очень приятно было работать с Владиславом. Работу он выполнил на отлично. По ходу работ исправлял все мои пожелания и правки без проблем и быстро, советовал как лучше сделать. В общем парень настоящий профессионал, специалист своего дела. 100% буду обращаться к нему в будущем с другими проектами, очень рекомендую!