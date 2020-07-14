Сверстать сайт, натянуть на wordpress, настроить формы обратной связи.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок735 просмотров

Добрый день.

Есть дизайн-макет landing page из 8 блоков + дополнительные страницами (сейчас эти страницы практически пустые и все однотипные (заголовок, подзаголовок и картинка или видео).

https://www.figma.com/file/KChf6nAX6MnELjORT7m0X0/AnDesign?node-id=0:1

Нужно сверстать, натянуть на wordpress, настроить формы обратной связи.

Прошу указать стоимость и сроки.

Node.jsWordPress
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vplush
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Выбранный исполнитель

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$80
7 дней
Escrow
Очень приятно было работать с Владиславом. Работу он выполнил на отлично. По ходу работ исправлял все мои пожелания и правки без проблем и быстро, советовал как лучше сделать. В общем парень настоящий профессионал, специалист своего дела. 100% буду обращаться к нему в будущем с другими проектами, очень рекомендую!
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