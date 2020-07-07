Срочно нужно интегрировать верстку на сайт yii2

Нужно сделать кнопку "написать письмо" в шапке сайта рядом с кнопкой "заказать звонок" как на картинке (во вложении) Дизайн всплывающего поля, можно брать по типу "заказать звонок" Поля для заполнения в форме: имя, адрес почты ...