Доработки OpenCart

Всем привет.

Нужно доработать сайт на OpenCart.

ТЗ:

1. В мобильной версии не работает логотип

2. В мобильной версии не работает телефон в шапке, также не работает Вотсап

3. Нужно установить иконку

4. Добавить ссылки на соц. сети

5. Сделать кнопку распродажа остатков за 50% стоимости, которая в случае нажатия этой кнопки попросит зарегистрироваться для дальней рассылки распродажного ассортимента.

6. Улучшить скорость загрузки сайта до зеленой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Frsp61.ru%2F&tab=desktop

7.Настроить работу корзины сейчас корзина не работает и заказ не приходит на почту

8, Отредактировать адрес расположения организации.

(адрес офиса

адрес склада пер.Элеваторный 9

Оцените сроки и стоимость!