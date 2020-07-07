Нужно сделать кнопку "написать письмо" в шапке сайта рядом с кнопкой "заказать звонок" как на картинке (во вложении) Дизайн всплывающего поля, можно брать по типу "заказать звонок" Поля для заполнения в форме: имя, адрес почты ...
Доработки OpenCart
Всем привет.
Нужно доработать сайт на OpenCart.
ТЗ:
1. В мобильной версии не работает логотип
2. В мобильной версии не работает телефон в шапке, также не работает Вотсап
3. Нужно установить иконку
4. Добавить ссылки на соц. сети
5. Сделать кнопку распродажа остатков за 50% стоимости, которая в случае нажатия этой кнопки попросит зарегистрироваться для дальней рассылки распродажного ассортимента.
6. Улучшить скорость загрузки сайта до зеленой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Frsp61.ru%2F&tab=desktop
7.Настроить работу корзины сейчас корзина не работает и заказ не приходит на почту
8, Отредактировать адрес расположения организации.
(адрес офиса
адрес склада пер.Элеваторный 9
Оцените сроки и стоимость!
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