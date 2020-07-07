Доработки OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок400 просмотров

Всем привет.

Нужно доработать сайт на OpenCart.

ТЗ:

1. В мобильной версии не работает логотип

2. В мобильной версии не работает телефон  в шапке, также не работает Вотсап

3. Нужно установить иконку

4. Добавить ссылки на соц. сети

5. Сделать кнопку распродажа остатков за 50% стоимости, которая в случае нажатия этой кнопки попросит зарегистрироваться для дальней рассылки распродажного ассортимента.

6. Улучшить скорость загрузки сайта до зеленой https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Frsp61.ru%2F&tab=desktop

7.Настроить работу корзины сейчас корзина не работает и заказ не приходит на почту

8, Отредактировать адрес расположения организации.

(адрес офиса 

адрес склада пер.Элеваторный 9

Оцените сроки и стоимость!

Opencart
5 лет назад
maksorento
Максим 
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