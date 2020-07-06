Разработчик на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок710 просмотров

Требуется сверстать 17 страниц по дизайн макету с фигмы и закатать на WordPress, необходимо точное соответствие макету - пиксель перфект. Долгосрочное сотрудничество, работы очень много. Подробности в переписке. Веб студия МаркетингПро

FigmaWordPress
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Заявки фрилансеров

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ТОП-5
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ТОП-5
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