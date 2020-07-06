Пишите в личку, отправлю дизайн для оценки. Оплата только в рублях на: - карту Сбербанка - Яндекс.Кошелек - WMR
Разработчик на wordpress
Требуется сверстать 17 страниц по дизайн макету с фигмы и закатать на WordPress, необходимо точное соответствие макету - пиксель перфект. Долгосрочное сотрудничество, работы очень много. Подробности в переписке. Веб студия МаркетингПро
Заявки фрилансеров
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