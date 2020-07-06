Поправить ошибку в верстке

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Завершен5 заявок289 просмотров

Нужно поправить ошибку в верстке. PHP. В самом начале сайта вылез код на главной странице с ошибками. Сайт: https://dobrosferaural.ru/  

PHP
5 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Алексей быстро отозвался и выполнил заказ за 10 минут. Отличная работа! Всем рекомендую.
Благодарю! Был рад выполнить задачу. Оплата сразу после выполнения! Рекомендую Олега как ответственного и порядочного заказчика.

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