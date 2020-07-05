Выкачать сайт и перенести на новый домен

всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен.

Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте.

Заменить метатеги на те, которые необходимы, и прочая работа по html.

В целом работа простая.

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