Выкачать сайт и перенести на новый домен

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Закрыт23 заявки827 просмотров

всем привет, необходимо выкачать сайт, и перенести все содержимое на новый домен.

Не весь сайт, а определенную его страницу, и оформить так, чтобы не было нигде упоминаний о предыдущем сайте. 

Заменить метатеги на те, которые необходимы,  и прочая работа по html.

В целом работа простая.

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HTML
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