Натянуть шаблон на Wordpress.Пишите цену и сроки.http://www.yral56.ru/
Нужно сделать адаптив сайту
Добрый день, нужно сделать адаптивность сайту: http://x96200yc.beget.tech/
Сроки сжатые.
Напишите Вашу стоимость и сроки. Используются флексы, проблем с адаптивностью возникнуть не должно.
Заявки фрилансеров
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