Необходимо доделать лендинг https://rb.gy/ggomnt Вот замечания: 1 блок - Кнопки нет. Фоновое изображение мы заменим (картинку пришлю). Предполагалось что в моб. версии будет вертикальный слайдер, а в ПК как тут - https://sartre.thememountain.com/index-travel-agency-3.html Но только с нужной анимацией (а ...
Верстка 4 страниц каталога
Добрый день, уважаемые фрилансеры)
Есть задача сверстать 4 страницы мини каталога товаров.
Главная, каталог, продукт и текстовая страница.
Дизайна еще нет, в процессе.
Требования:
- Верстка без использования фреймворков типа bootstrap(это желательно), чтобы код был легким, кросс-браузерным
- Адаптивная, без требований на основе макетов по внутренним ощущениям, что-то сложное обсуждается и прорабатывается отдельно
Если есть вопросы задавайте), благодарю
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