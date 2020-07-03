Сделать лендинг и блог на WP

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Закрыт6 заявок1006 просмотров

Необходимо доделать лендинг https://rb.gy/ggomnt Вот замечания:

1 блок - Кнопки нет. Фоновое изображение мы заменим (картинку пришлю). Предполагалось что в моб. версии будет вертикальный слайдер, а в ПК как тут - https://sartre.thememountain.com/index-travel-agency-3.html Но только с нужной анимацией (а не как было ранее). Постараюсь согласовать слайдер с клиентом.

2 блок и остальные - везде нужно поставить нормальный шрифт. Этот шрифт достаточно мелкий. Остальное по 2 блоку все норм.

3 блок - картинка некачественно скопирована и вставлена. Сама таблица дана для примера. А вы ее как есть и вставили. Нужно облагородить, что картинку, что таблицу (в том числе шрифт).

4 блок - при клике на пилота, сначала открывается его фотка, потом переадресовывается на запись. Не должно быть не того, не того. То есть просто при наведение отображается фотка с катером + на самой картинки его имя и фамилия.

5 блок - Раписание. Он откуда? Это просто должна быть отдельная страница. Такая же как я скидывал выше (картинкой). День должен выбираться из календаря (чтобы отображались дни недели и выходные).

6 блок - FAQ. Норм.

7 блок - форма. Сделан ужасно криво. Все в платную. Увеличить поля для ввода в высоту - на 10-15%. "Откуда узнали" сделать таким же как и все поля (фон его оставить таким же). Дать воздуха между полями и видео, сейчас они прижаты в плотную. Галочку с текстом вставить нормально, сейчас идет сначала галочка, ниже криво текст вставлен.

8 блок - Новости. Выглядит ужасно. Шрифт увеличить. Картинку увеличить. Заголовок увеличить. Сделать читабельным.

В мобильной версии поправить бургер.

Оплата непосредственно исполнителю напрямую по факту выполнения тк задача мелкая. Ориентировочная стоимость - 2000р

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