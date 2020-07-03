Сверстать макеты в HTML

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Закрыт108 заявок1874 просмотра

Нужно сверстать макеты в HTML, 6 страниц.

Макеты вышлю по запросу, пишите ориентировочную стоимость в рублях за страницу.

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Панно
 
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год назад
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Сергей
 
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3 отзыва
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Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Бойко
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
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120 отзывов
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ТОП-5
HTML-верстка
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92 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
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месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Семчук
 
26 лет
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Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
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месяц назад
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год назад
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ТОП-10
HTML-верстка
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
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2 часа назад
168 отзывов
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Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка

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