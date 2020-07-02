Верстка лендинга с посадкой на Вордпресс

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Закрыт17 заявок703 просмотра

Необходимо сверстать лендинг с посадкой на Вордпресс. Верстка без использования фреймворков, типа бутстрап. Максимально использовать возможности css3, стараться не использовать картинки там, где это можно реализовать средствами css.

В админке удобное редактирование контента (текст, фото) через доп поля

Макеты десктоп+планшет+мобайл в фигма

https://www.figma.com/proto/pqGnfcO8wGsAhKKceohUzU/hyiplab.net?node-id=79%3A6&viewport=709%2C-1395%2C0.5&scaling=min-zoom

Плюс там же дизайнером прописаны сценарии для анимации с ссылками на примеры анимаций, ховеры и т.д.

BootstrapCSSFigmaNode.jsWordPress
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