Tulagbi.ru - сверстать сайт по макету

1. Сверстать карточки товара для страниц

https://tulagbi.ru/produce/gazobeton/

https://tulagbi.ru/produce/gazosilikat/

по макету в приложении.

Мобильную версию карточки подогнать из десктопной.

1. Для страниц https://tulagbi.ru/produce/gazobeton/ https://tulagbi.ru/produce/gazosilikat/

сделать карточку товара по макету.

2. С кнопки «Купить» настроить переход на карточку товара по макету карточки.

3. Из карточки товара сделать переход по выбору покупателя с кнопки «Купить» в корзину или вернуться к покупкам на разводящую.

СРАЗУ ГОВОРЮ, БЮДЖЕТ 1500 РУБЛЕЙ. ВЕРСТАЛЬЩИКИ КОТОРЫЕ БЕРУТ 1500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.