Верстка + натяжка в Wordpress в виде шаблона

Ищу свободного недорогого вебмастера (верстка + интеграция в Вордпресс) фактически одного первого экрана и подвала, но с множеством

настроек внутри.

Свободное время и желание сделать норм продукт в данном случае важнее опыта.

Бюджет планирую небольшой в районе 150 WMZ, но я рассмотрю все варианты, как меньше, так и больше по цене.

Основное требование к исполнителю: умение качественно делать современную верстку и знание стандартов Wordpress, чтобы сделать правильную натяжку.

﻿﻿Макеты в PSD, скрины того, что должно получиться в итоге я прикрепил.

Вся работа нацелена только на первый экран (меню и слайдеры) + подвал

(его верстку можно целиком скопировать отсюда: test21.vsemesta.net).

После первого экрана подразумевается стандартное для Wordpress

наполнение (статьи, записи и т.п.), это всё верстать не нужно, конечно,

взять за основу дефолтный шаблон Twenty Twenty, переименовать в другой.

Фактически мне нужно сверстать только одну страничку + несколько форм к ней. Не нужно верстать все варианты по цветам и т.п. Примеры нужны не столько для верстки, сколько как оно должно работать после натяжки. Ведь именно в админке будет работа с разными настройками. Чтобы я мог сделать разные варианты шапки, меню, слайдов, заголовков и т.п.

как на прикрепленных примерах. При верстке нужно это просто учесть, а не верстать все возможные и невозможные варианты.

Требования к верстке в общем-то стандартны:

Полностью адаптивная верстка 100% резина, чтобы можно было менять местами любые блоки, добавлять любой количество контента и при этом не было багов, вроде наползания текста на соседние элементы, горизонтального скроллинга и т.п. Важно общее качество верстки и соответствие макету, чтобы ничего не выбивалось из стиля, надежно отрабатывало при разном контенте. Проверка во всех основных браузерах, включая IE11, iphone5+ и выше, android.

Очень важно сохранить GooglePageSpeed в зеленой зоне, как в дефолтном шаблоне Twenty Twenty в районе 80-90+ в мобильной и десктопной версии.

Выполнить работу в соответствии с официальными стандартами Wordpress, cохранить полную совместимость с типовыми плагинами, возможность обновления системы и т.п.

БЭМ + MobileFirst, в файле верстке изначально должны грузиться правила для мобильного вида, для декстопа - уже правки стилей для них, то есть не нужно загружать в мобильном виде то, что там не используется и применяется только для десктопа.

Верстки должно быть 3 файла: start.css (совсем небольшой файл, только самые общие стили то, что входит в

(совсем небольшой файл, только самые общие стили то, что входит в первый экран всех страниц шаблона: (общая разметка, меню), затем mainpage.css– тоже небольшой файл, с версткой именно для первого экрана главной страницы (то, что собственно и есть в макете) и затем уже style.css - остальные стили верстки для всего дефолтного шаблона сайта. Это нужно, чтобы была максимально высокая скорость PageSpeed и чтобы стили, которые используются только, например, на главной странице, не грузились на внутренних, ведь они там использоваться не будут. Такие моменты, вроде того, что слайдеры, его блоки должны листаться в мобильном устройстве пальцем, меню

расхлопываться и само не захлопываться и т.п., думаю и так понятны. Много обращений к базе быть не должно, в дефолтном шаблоне Twenty Twenty

около 40 запросов, нужно уложиться максимум в 100-150 запросов, чем меньше, тем лучше, то есть предусмотреть, чтобы за каждой отдельной настройкой при каждом обращении к сайту к базе скрипт не лез, настройки меняются редко. Никаких дополнительных плагинов для настроек использовать не нужно, важно задействовать стандартные

инструменты настроек тем Wordpress. Если надо будет загрузить какие-то сторонние данные, типа js библиотек - то нужно будет обсудить

отдельно, можно ли вообще без них обойтись, чтобы пользоваться чем-то наиболее стандартным, уже встроенным в Wordpress, и в любом случае всё подгружать только локально (шрифты, последний fontawesome, js). Шаблон с этим первым экраном и подвалом должен получиться в итоге полностью рабочим, чтобы куда я не кликаю – все работает, формы открываются, закрываются, отправляются, слайды скроллятся, меню расхлопывается, элементы реагируют на наведение, переходит на ссылки и т.п.

В первом экране куча настроек.

Это нужно, чтобы я мог сайт применять для разных обстоятельств,

использовать как универсальный лендинг, мне нужно рекламировать разные

товары и услуги. Все моменты обсуждаемы, я открыт к диалогу.

Оплата по безопасной сделке.

Схема работы: выбор исполнителем, выполнение работы (хотелось бы

вписаться в неделю-две), тестирование (мне нужна будет примерно неделя),

закрытие проекта, обмен отзывами.