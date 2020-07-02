1. Заходим https://zakaz-oboi.ru/modul-picture 2. Кликаем http://joxi.ru/V2VgqwoSKb3Z5A 3. Открывается интерьер с изображением без маски http://joxi.ru/gmv9kxNuvkXWyr Задача: На открывающемся в п.3. изображении должна быть наложена маска http://joxi.ru/eAONkwocpMYWG2 Маска уже реализована https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-723 при нажатии на кнопку ИНТЕРЬЕР под картинкой http://joxi.ru/BA0WgxltP5W3W2 Хотелось ...
Верстка + натяжка в Wordpress в виде шаблона
Ищу свободного недорогого вебмастера (верстка + интеграция в Вордпресс) фактически одного первого экрана и подвала, но с множеством
настроек внутри.
Свободное время и желание сделать норм продукт в данном случае важнее опыта.
Бюджет планирую небольшой в районе 150 WMZ, но я рассмотрю все варианты, как меньше, так и больше по цене.
Основное требование к исполнителю: умение качественно делать современную верстку и знание стандартов Wordpress, чтобы сделать правильную натяжку.
Макеты в PSD, скрины того, что должно получиться в итоге я прикрепил.
Вся работа нацелена только на первый экран (меню и слайдеры) + подвал
(его верстку можно целиком скопировать отсюда: test21.vsemesta.net).
После первого экрана подразумевается стандартное для Wordpress
наполнение (статьи, записи и т.п.), это всё верстать не нужно, конечно,
взять за основу дефолтный шаблон Twenty Twenty, переименовать в другой.
Фактически мне нужно сверстать только одну страничку + несколько форм к ней. Не нужно верстать все варианты по цветам и т.п. Примеры нужны не столько для верстки, сколько как оно должно работать после натяжки. Ведь именно в админке будет работа с разными настройками. Чтобы я мог сделать разные варианты шапки, меню, слайдов, заголовков и т.п.
как на прикрепленных примерах. При верстке нужно это просто учесть, а не верстать все возможные и невозможные варианты.
Требования к верстке в общем-то стандартны:
- Полностью адаптивная верстка 100% резина, чтобы можно было менять местами любые блоки, добавлять любой количество контента и при этом не было багов, вроде наползания текста на соседние элементы, горизонтального скроллинга и т.п. Важно общее качество верстки и соответствие макету, чтобы ничего не выбивалось из стиля, надежно отрабатывало при разном контенте. Проверка во всех основных браузерах, включая IE11, iphone5+ и выше, android.
- Очень важно сохранить GooglePageSpeed в зеленой зоне, как в дефолтном шаблоне Twenty Twenty в районе 80-90+ в мобильной и десктопной версии.
- Выполнить работу в соответствии с официальными стандартами Wordpress, cохранить полную совместимость с типовыми плагинами, возможность обновления системы и т.п.
- БЭМ + MobileFirst, в файле верстке изначально должны грузиться правила для мобильного вида, для
декстопа - уже правки стилей для них, то есть не нужно загружать в
мобильном виде то, что там не
используется и применяется только для десктопа.
- Верстки должно быть 3 файла: start.css (совсем небольшой файл, только самые общие стили то, что входит в
- Такие моменты, вроде того, что слайдеры, его блоки должны листаться в мобильном устройстве пальцем, меню
- Много обращений к базе быть не должно, в дефолтном шаблоне Twenty Twenty
- Никаких дополнительных плагинов для настроек использовать не нужно, важно задействовать стандартные
- Если надо будет загрузить какие-то сторонние данные, типа js библиотек - то нужно будет обсудить
- Шаблон с этим первым экраном и подвалом должен получиться в итоге полностью
первый экран всех страниц шаблона: (общая разметка, меню), затем mainpage.css– тоже небольшой файл, с версткой именно для первого экрана главной страницы (то, что собственно и есть в макете) и затем уже style.css - остальные стили верстки для всего дефолтного шаблона сайта. Это нужно, чтобы была максимально высокая скорость PageSpeed и чтобы стили, которые используются только, например, на главной странице, не грузились на внутренних, ведь они там
использоваться не будут.
расхлопываться и само не захлопываться и т.п., думаю и так понятны.
около 40 запросов, нужно уложиться максимум в 100-150 запросов, чем
меньше, тем лучше, то есть предусмотреть, чтобы за каждой отдельной
настройкой при каждом обращении к сайту к базе скрипт не лез, настройки меняются редко.
инструменты настроек тем Wordpress.
отдельно, можно ли вообще без них обойтись, чтобы пользоваться чем-то
наиболее стандартным, уже встроенным в Wordpress, и в любом случае всё
подгружать только локально (шрифты, последний fontawesome, js).
рабочим, чтобы куда я не кликаю – все работает, формы открываются,
закрываются, отправляются, слайды скроллятся, меню расхлопывается, элементы реагируют на наведение, переходит на ссылки и т.п.
Это нужно, чтобы я мог сайт применять для разных обстоятельств,
использовать как универсальный лендинг, мне нужно рекламировать разные
товары и услуги. Все моменты обсуждаемы, я открыт к диалогу.
Оплата по безопасной сделке.
Схема работы: выбор исполнителем, выполнение работы (хотелось бы
вписаться в неделю-две), тестирование (мне нужна будет примерно неделя),
закрытие проекта, обмен отзывами.
Заявки фрилансеров
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