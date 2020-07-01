На представленном сайте, шаблон которого нужно сверстать есть несколько шаблонов. Главная страница информация, страница с бесплатными игровыми автоматами slotomat в которые нужно будет засунуть фрейм игры и есть шаблон казино. Их все надо перенести на чистые шаблоны ...
Наложить маску на картинку на сайте
1. Заходим https://zakaz-oboi.ru/modul-picture
2. Кликаем http://joxi.ru/V2VgqwoSKb3Z5A
3. Открывается интерьер с изображением без маски http://joxi.ru/gmv9kxNuvkXWyr
Задача: На открывающемся в п.3. изображении должна быть наложена маска http://joxi.ru/eAONkwocpMYWG2 Маска уже реализована https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-723 при нажатии на кнопку ИНТЕРЬЕР под картинкой http://joxi.ru/BA0WgxltP5W3W2
Хотелось бы, чтобы изменения были отправлены на сервер через битбакет.
Сайт написан на YII2
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