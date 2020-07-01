Сверстать копию страницы

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Завершен10 заявок738 просмотров

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С точно таким же дизайном. И сделать пару правок в функциональности.

5 лет назад
Ewerett
26 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexBugg
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$3
2 дня
Отличный исполнитель, как только одобрила его - сразу принялся выполнять заказ. Сделал очень быстро и качественно, грамотно обсуждая задачу и правки во время выполнения. Рекомендую!
Четко поставленная задача,всегда в сети,отличный человек!

Заявки фрилансеров

Александр
 
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AlexBugg
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