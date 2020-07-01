Сделать правки верстки по проекту CMS Wordpress Сайт сверстан и запрограммирован на Wordpress. Есть ряд несоответствий макетов и верстки - нужно устранить недочеты Макеты https://www.figma.com/file/zjKI8oEICo8p1zKB200QDn/Kreonit-Ok?node-id=0%3A1 ...
Сверстать копию страницы
Нужно сверстать страницу http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/RUS/
С точно таким же дизайном. И сделать пару правок в функциональности.
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