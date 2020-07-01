Адаптивная верстка сайта

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Завершен33 заявки550 просмотров

Необходима верстка одностраничного сайта (десктоп + мобильная версия)

5 лет назад
lenarkh
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Отлично выполнил заказ, качественно и в минимальные сроки. Результатом очень доволен! Обязательно обращусь вновь. Рекомендую!
Хороший заказчик, всегда на связи, вопросы по макету решались оперативно, оплата моментальная. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Максим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад
Артём
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Азрет
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ким
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Салижан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
161 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Максим
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Павло
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
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Михаил
 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
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2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
Лучший HTML-верстальщик марта
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Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад