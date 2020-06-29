Адаптивная UX/UI верстка чата

Добрый день, заказывал дизайн + верстку на свой проект, но в итоге всё сделано было очень криво и косо.

Хочу найти реально профи своего дела для адаптивной верстки UX/UI

Ищу человека, который может показать в портфолио реально годные и рабочие проекты.

Сайт, на котором нужно всё переделать и навести порядок.

https://noname.chat/

Нужно чтобы сайт был адаптивен на всех устройствах, кликались кнопки, писался текст, плавные анимации и красивые переходы и выглядело всё как будто это приложение на телефоне, а не веб-сайт.

Нужен человек, который сам работал с десятками мощных проектов, который сам знает как лучше сделать и переделать мой проект в лучшую сторону. Я хочу чтобы человек сам знал как лучше сделать то или иное действие в ux/ui