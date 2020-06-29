Задача: Покажу где, на страницах таких как https://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-kia/ внести ряд изменений (перенести блок, добавить блок Содержание со ссылками на подзаголовки страницы, главный заголовок страницы сделать, чтобы был h1 и еще несколько маленьких ...
Адаптивная UX/UI верстка чата
Добрый день, заказывал дизайн + верстку на свой проект, но в итоге всё сделано было очень криво и косо.
Хочу найти реально профи своего дела для адаптивной верстки UX/UI
Ищу человека, который может показать в портфолио реально годные и рабочие проекты.
Сайт, на котором нужно всё переделать и навести порядок.
Нужно чтобы сайт был адаптивен на всех устройствах, кликались кнопки, писался текст, плавные анимации и красивые переходы и выглядело всё как будто это приложение на телефоне, а не веб-сайт.
Нужен человек, который сам работал с десятками мощных проектов, который сам знает как лучше сделать и переделать мой проект в лучшую сторону. Я хочу чтобы человек сам знал как лучше сделать то или иное действие в ux/ui
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