Вёрстка сайта с натяжкой на CMS

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы ищем верстальщика-программиста в наш проект.

Суть проекта заключается в помощи студентам, прибывшим на обучение в Великобританию.

По функционалу и количеству контента сайт будет похож на https://www.brightworld.co.uk/.

CMS нужна не WordPress, более защищенная и удобная для заказчика.

Проект нужно завершить к 15 июля.

Какие гарантии:

1. Работа по договору

2. Резервирование суммы на бирже

3. Постоянный контакт с дизайнером для уточнения моментов в вёрстке

Пожалуйста, прикрепляйте свои работы к ответам.

В бюджете мы урезаны, поэтому также пишите примерную стоимость работ.

Коллеги, мы ищем человека на долгосрочное сотрудничество, поэтому отнеситесь, пожалуйста, ответственно к проекту.

Спасибо и хорошего дня!