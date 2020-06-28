Задача: Покажу где, на страницах таких как https://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-kia/ внести ряд изменений (перенести блок, добавить блок Содержание со ссылками на подзаголовки страницы, главный заголовок страницы сделать, чтобы был h1 и еще несколько маленьких ...
Вёрстка сайта с натяжкой на CMS
Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы ищем верстальщика-программиста в наш проект.
Суть проекта заключается в помощи студентам, прибывшим на обучение в Великобританию.
По функционалу и количеству контента сайт будет похож на https://www.brightworld.co.uk/.
CMS нужна не WordPress, более защищенная и удобная для заказчика.
Проект нужно завершить к 15 июля.
Какие гарантии:
1. Работа по договору
2. Резервирование суммы на бирже
3. Постоянный контакт с дизайнером для уточнения моментов в вёрстке
Пожалуйста, прикрепляйте свои работы к ответам.
В бюджете мы урезаны, поэтому также пишите примерную стоимость работ.
Коллеги, мы ищем человека на долгосрочное сотрудничество, поэтому отнеситесь, пожалуйста, ответственно к проекту.
Спасибо и хорошего дня!
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