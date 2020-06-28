Вёрстка сайта с натяжкой на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок1113 просмотров

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы ищем верстальщика-программиста в наш проект.

Суть проекта заключается в помощи студентам, прибывшим на обучение в Великобританию.

По функционалу и количеству контента сайт будет похож на https://www.brightworld.co.uk/.

CMS нужна не WordPress, более защищенная и удобная для заказчика.

Проект нужно завершить к 15 июля.

Какие гарантии:

1. Работа по договору

2. Резервирование суммы на бирже

3. Постоянный контакт с дизайнером для уточнения моментов в вёрстке

Пожалуйста, прикрепляйте свои работы к ответам.

В бюджете мы урезаны, поэтому также пишите примерную стоимость работ.

Коллеги, мы ищем человека на долгосрочное сотрудничество, поэтому отнеситесь, пожалуйста, ответственно к проекту.

Спасибо и хорошего дня!

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