Сделать верстку psd макета. 9 стандартных блоков. Пишите цену и сроки.
Верстка сайта
Ищу верстальщика в коде
Задача: сверстать сайт в коде (html, css, php) по готовому дизайн макету в Figma и имплементировать поиск как на https://studyinrussia.ru/ и https://linguatrip.com/ru/
Просьба потенциальных кандидатов указать следующее в личном сообщении в Telegram:
- 3 своих лучших работы
- Сроки выполнения
- Стоимость
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