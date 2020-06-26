Сайт заглушку

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Завершен1 заявка201 просмотр

Добрый день! нужно сверстать такую "заглушку", она должна быть адаптивна на все устройства и ещё нужно сделать кнопку вход более большую и добавить кнопку красную регистрация, а вместо betting company на английском написать Букмекерская Контора

5 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$13
1 день
Escrow
Человек выполнил задачу меньше часа! Профи с большой буквы!
Работаем второй раз, все отлично! Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад