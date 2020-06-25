Верстка лендинга и посадка на WP

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Закрыт36 заявок876 просмотров

Нужно сверстать лендинг по макету и посадить на Wordpress.

Кандидатам вышлю ссылку на Figma

FigmaWordPress
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