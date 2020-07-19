Нужно срочно сделать небольшую прайс табличку. Работа на несколько минут (код должен быть в одном html файле).
Верстка макета из фигмы под WP
Сверстать макет из фигмы.
Адаптировать под Wordpress + мобильная версия.
Добавить анимации в макет, покажу пример.
Сверстать статическую страницу.
Сверстать карточку товара.
Форма заказать в 1клик, заявки на почту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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