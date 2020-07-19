Верстка макета из фигмы под WP

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки867 просмотров

Сверстать макет из фигмы.

Адаптировать под Wordpress + мобильная версия.

Добавить анимации в макет, покажу пример.

Сверстать статическую страницу.

Сверстать карточку товара.

Форма заказать в 1клик, заявки на почту.

FigmaWordPress
5 лет назад
maksim112
Максим 
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zronis
Никита 
25 лет
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Был
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5 лет назад
$40
2 дня
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Заявки фрилансеров

zronis
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