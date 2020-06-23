Верстка страниц

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Закрыт39 заявок1208 просмотров

Сверстать страницы сайта. Верстаем только сайт(вкладка десктоп и мобайл). От вас цена и сроки. Оплата по факту. Макеты приложил ниже.  Адаптив обязательно

https://www.figma.com/file/ZiGMbKwxqYp0xjxVisHw6O/Chargefon?node-id=150%3A0

Без отзывов не работаю

Node.js
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