Согласно ТЗ необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали. Ссылки по запросу. Срок 1 день. Git. Объём 3 страницы, 2 новых блока и по мелочи.
Срочно нужно сделать верстку на бутсрап 4 и натянуть на сайт
Срочно нужно сделать верстку на бутсрап 4 и натянуть на сайт
Заявки фрилансеров
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