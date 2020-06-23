Сменить код на страницах.

Добрый вечер, нужно вот это: https://www.spanisch-lehrbuch.de/spaziergang/pfotogeschichte7/spanisch_lernen_online_bildband7.htm Написанное на флеше, написать в HTML5. Главное тут сам HTML, а что еще надо решать вам уже самим CSS или JavaScript, я в это не особо силен. ...