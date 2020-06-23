Сменить код на страницах.

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Завершен6 заявок414 просмотров

Нужно все страници изменить каноникл 

WordPress
5 лет назад
Mag-Azal
Иван 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$5
1 день
Замечательно выполнена работа. Быстро. С человеком можно обсудить и подобрать решение вопроса. Дает хорошие советы. Думаю и дальше работать с этим человеком. Рекомендую.
Все отлично, всегда на связи, своевременная оплата, рекомендую)

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
63 отзыва
5 лет назад
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HTML-верстка
Богдан
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Эдман
 
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