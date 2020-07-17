Верстка лендинга

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка354 просмотра

Верстка ленда

5 лет назад
artfleur
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

Georgiy_Prohorov
Георгий 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
11 дней
Escrow
Все гуд. Верстка достойного качества. Рекомендую
Четкое тз, быстрая проверка и мгновенная оплата. Владислав всегда был на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

Georgiy_Prohorov
Георгий 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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