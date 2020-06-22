Ищем опытного верстальщика AMP страниц.

Просьба писать только тем, у кого реально есть опыт верстки с использованием технологии AMP (Accelerated mobile pages)!

Пожалуйста, предоставьте 3 сверстанных Вами проекта с помощью AMP, в качестве примера, чтобы можно было оценить Вашу работу.

ТЗ и дизайн скинем отобранным кандидатам.