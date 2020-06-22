Ищем опытного верстальщика AMP страниц.

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Закрыт3 заявки589 просмотров

Просьба писать только тем, у кого реально есть опыт верстки с использованием технологии AMP (Accelerated mobile pages)!

Пожалуйста, предоставьте 3 сверстанных Вами проекта с помощью AMP, в качестве примера, чтобы можно было оценить Вашу работу.

ТЗ и дизайн скинем отобранным кандидатам.

5 лет назад
Metawebart
Наталья 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад