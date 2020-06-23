Требуется верстальщик с хорошим умением адаптации сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок526 просмотров

Требуется сверстать простой лендинг пейдж, 10 экранов.

Макеты вёрстки пришлю лично в личные сообщения.

Буду выбирать по соотношению цена-сроки-качество.

5 лет назад
Stas0493
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

fN9ne
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$30
3 дня
Хороший верстальщик. Всё качественно и даже быстрее сроков, было приятно работать.
Станислав грамотно поставил задачу, благодарю за предоставленную работу и своевременную оплату.

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