С гугла вылетело ряд страниц из поиска при переходе с http на https. Нужна помощь что бы гугл их взял обратно. Считает копией http варианта. При том в поиске нет ни http ни https. Выкинуло либо из за перехода ...
Требуется верстальщик с хорошим умением адаптации сайтов.
Требуется сверстать простой лендинг пейдж, 10 экранов.
Макеты вёрстки пришлю лично в личные сообщения.
Буду выбирать по соотношению цена-сроки-качество.
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