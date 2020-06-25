Помочь исправить ошибки canonical

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Завершен3 заявки861 просмотр

С гугла вылетело ряд страниц из поиска при переходе с http на https. Нужна помощь что бы гугл их взял обратно. Считает копией http варианта. При том в поиске нет ни http ни https. Выкинуло либо из за перехода или из за хостинга(В период перехода был сбой на хостинге). Так же нужно создать два файла системап http и https всех статей сайта.

5 лет назад
Mag-Azal
Иван 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Вне зависимости от плохих отзывах решил обратится к человеку. Характер своеобразный. Но работать можно. Он нашел причину ситуации и помог с ее устранением и объяснил почему так при том довольно доходчиво объяснил. Правда работает в основном в пределах договора - но договоренную работу делает при том как показала практика хорошо. Так что рекомендую))
Я не работаю с Вордпресс принципиально. Взялся только из-за того, что проблема с Гуглем была очевидная. Вопрос решил. Заказчик тоже сложный, но общий язык найти смогли

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Ниджат
 
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Евгений
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад