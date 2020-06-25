Помочь исправить ошибки canonical

С гугла вылетело ряд страниц из поиска при переходе с http на https. Нужна помощь что бы гугл их взял обратно. Считает копией http варианта. При том в поиске нет ни http ни https. Выкинуло либо из за перехода или из за хостинга(В период перехода был сбой на хостинге). Так же нужно создать два файла системап http и https всех статей сайта.