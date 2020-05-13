Mag-Azal

Иван Mag-Azal

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написание статей

    Здравствуйте. Нужен человек для написания статьи. Тема — магия. Интересует человек по принципу журналистики (выслушав тему смог после написать статью) . Удобен созвон по вайберу , на крайний случай скайп или телеграм. Статьи 6—12 тысяч ...

    Написание статей
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помочь исправить ошибки canonical

    С гугла вылетело ряд страниц из поиска при переходе с http на https. Нужна помощь что бы гугл их взял обратно. Считает копией http варианта. При том в поиске нет ни http ни https. Выкинуло либо из за перехода ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен переход с http на https

    Нужен верстальщик что помог бы с переходом. Часть работы сделал. С частью завис. Смена в коде с http на https . Так же с роботом помощь с robots.txt .

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен журналист для написания статьи про магию

    Доброго времени суток. Интересует человек который мог бы написать статью с моих слов. Точнее я расскажу(донесу информацию), а человеку нужно красиво и правильно расписать в стиле сайта. Ориентирован сайт как на обычных людей так и людей ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
$15
8 баллов
5 лет назад
Помочь исправить ошибки canonical
Я не работаю с Вордпресс принципиально. Взялся только из-за того, что проблема с Гуглем была очевидная. Вопрос решил. Заказчик тоже сложный, но общий язык найти смогли
Вне зависимости от плохих отзывах решил обратится к человеку. Характер своеобразный. Но работать можно. Он нашел причину ситуации и помог с ее устранением и объяснил почему так при том довольно доходчиво объяснил. Правда работает в основном в пределах договора - но договоренную работу делает при том как показала практика хорошо. Так что рекомендую))
Ответный отзыв
Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сменить код на страницах.
WordPress
Все отлично, всегда на связи, своевременная оплата, рекомендую)
Замечательно выполнена работа. Быстро. С человеком можно обсудить и подобрать решение вопроса. Дает хорошие советы. Думаю и дальше работать с этим человеком. Рекомендую.
Ответный отзыв
api-digital
Валерий 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужен переход с http на https
Огромное спасибо за сотрудничество. Четко поставленная задача, всегда находиться на связи. Всем рекомендуем к сотрудничеству и мы так же надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо Иван
Вся работа быстрее была сделана чем изначально рассчитывал и чем договаривались в начале. По цене запросил меньше чем рассчитывал за объем работы. Работы сделал больше чем просил. Все объяснив и разложив по полочкам. При том прежде чем что то сделать он согласовывает и может объяснить зачем так.За дополнительную работу дополнительную плату не взял. С удовольствием буду работать с этим человеком и дальше. После работы весь сайт на замочках. Его рекомендации кране полезны. Так что я доволен и работой и сроками и ценой которую заплатил за работу. Да еще и настроение поднялось.
Ответный отзыв
kim_royzen
Яна 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Нужен журналист для написания статьи про магию
Написание статей
Внимательный и понимающий человек. Работать с таким заказчиком удобно и выгодно. Оплата в сроки.
Мне крайне понравилось как она делает работу. Ровно что что хотел. И дальше буду поддерживать связь и обращаться к ней. У человека есть редкая особенность - она после того как выслушает ,переваривает и красиво выкладывает в форме текста. Как показала практика такая особенность не у всех.Да еще не так часто встречается. К тому же подстраивается под рекомендации и стиль)) По срокам довольно быстро выполняет работу.
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