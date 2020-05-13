Здравствуйте. Нужен человек для написания статьи. Тема — магия. Интересует человек по принципу журналистики (выслушав тему смог после написать статью) . Удобен созвон по вайберу , на крайний случай скайп или телеграм. Статьи 6—12 тысяч ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Копирайтинг35 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно все страници изменить канониклЗавершен5 лет назад
С гугла вылетело ряд страниц из поиска при переходе с http на https. Нужна помощь что бы гугл их взял обратно. Считает копией http варианта. При том в поиске нет ни http ни https. Выкинуло либо из за перехода ...Завершен5 лет назад
Нужен верстальщик что помог бы с переходом. Часть работы сделал. С частью завис. Смена в коде с http на https . Так же с роботом помощь с robots.txt .Завершен5 лет назад
Доброго времени суток. Интересует человек который мог бы написать статью с моих слов. Точнее я расскажу(донесу информацию), а человеку нужно красиво и правильно расписать в стиле сайта. Ориентирован сайт как на обычных людей так и людей ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
8 баллов
5 лет назад
Я не работаю с Вордпресс принципиально. Взялся только из-за того, что проблема с Гуглем была очевидная. Вопрос решил. Заказчик тоже сложный, но общий язык найти смогли
Ответный отзыв
Вне зависимости от плохих отзывах решил обратится к человеку. Характер своеобразный. Но работать можно. Он нашел причину ситуации и помог с ее устранением и объяснил почему так при том довольно доходчиво объяснил. Правда работает в основном в пределах договора - но договоренную работу делает при том как показала практика хорошо. Так что рекомендую))
$5
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Все отлично, всегда на связи, своевременная оплата, рекомендую)
Ответный отзыв
Замечательно выполнена работа. Быстро. С человеком можно обсудить и подобрать решение вопроса. Дает хорошие советы. Думаю и дальше работать с этим человеком. Рекомендую.
$20
10 баллов
5 лет назад
Огромное спасибо за сотрудничество. Четко поставленная задача, всегда находиться на связи. Всем рекомендуем к сотрудничеству и мы так же надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо Иван
Ответный отзыв
Вся работа быстрее была сделана чем изначально рассчитывал и чем договаривались в начале. По цене запросил меньше чем рассчитывал за объем работы. Работы сделал больше чем просил. Все объяснив и разложив по полочкам. При том прежде чем что то сделать он согласовывает и может объяснить зачем так.За дополнительную работу дополнительную плату не взял. С удовольствием буду работать с этим человеком и дальше. После работы весь сайт на замочках. Его рекомендации кране полезны. Так что я доволен и работой и сроками и ценой которую заплатил за работу. Да еще и настроение поднялось.
$7
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Внимательный и понимающий человек. Работать с таким заказчиком удобно и выгодно. Оплата в сроки.
Ответный отзыв
Мне крайне понравилось как она делает работу. Ровно что что хотел. И дальше буду поддерживать связь и обращаться к ней. У человека есть редкая особенность - она после того как выслушает ,переваривает и красиво выкладывает в форме текста. Как показала практика такая особенность не у всех.Да еще не так часто встречается. К тому же подстраивается под рекомендации и стиль)) По срокам довольно быстро выполняет работу.