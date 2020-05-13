Мне крайне понравилось как она делает работу. Ровно что что хотел. И дальше буду поддерживать связь и обращаться к ней. У человека есть редкая особенность - она после того как выслушает ,переваривает и красиво выкладывает в форме текста. Как показала практика такая особенность не у всех.Да еще не так часто встречается. К тому же подстраивается под рекомендации и стиль)) По срокам довольно быстро выполняет работу.