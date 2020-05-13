kim_royzen

Яна kim_royzen

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер.

Опыт работы: 3 года

Тематика: могу подстроится под любое направление.

Писала на разную тематику - строительные материалы, медицинские статьи, косметические услуги, о мебели, аксессуары для телефонов, ремонт техники и о самой технике, грузоперевозки, статьи о туризме, садоводство, различные товары.

Пишу точно в сроки. 

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Отзывы заказчиков

Mag-Azal
Иван 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Нужен журналист для написания статьи про магию
Написание статей
Мне крайне понравилось как она делает работу. Ровно что что хотел. И дальше буду поддерживать связь и обращаться к ней. У человека есть редкая особенность - она после того как выслушает ,переваривает и красиво выкладывает в форме текста. Как показала практика такая особенность не у всех.Да еще не так часто встречается. К тому же подстраивается под рекомендации и стиль)) По срокам довольно быстро выполняет работу.
Внимательный и понимающий человек. Работать с таким заказчиком удобно и выгодно. Оплата в сроки.
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